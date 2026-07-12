Idoneità non è un dettaglio. Quanti casi per l’Inter: da Kanu a Eriksen

Il club nerazzurro è stato letteralmente ghiacciato dalla richiesta del Coni di ulteriori approfondimenti per Khalaili ma non è la prima volta che accadono cose così

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 11:46)

"I protocolli per ottenere l’idoneità sportiva sembrano solo un rituale, ma non è così. Lo sa bene l’Inter che in passato per alcuni calciatori ha già dovuto affrontare diverse problematiche per la concessione del via libera da parte dei medici". Il Corriere dello Sport parla del caso che è stato sollevato ieri mattina dal Coni con Khalaili che sembrava vicinissimo ma per il quale sono stati richiesti ulteriori accertamenti prima della concessione dell'idoneità sportiva.

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A cominciare da Kanu dove in Italia gli è stata diagnosticata un'insufficienza cardiaca. Moratti finanziò l'operazione negli States e confermò l'acquisto che arrivo a Milano agli inizi del 1998. Fadiga nel 2002 è stato bloccato dalle visite mediche. Il suo cuore presentava sotto sforzo delle aritmie e quindi l'Inter alla fine rinunciò a tesserarlo.

Eriksen è stata un'altra storia. All'Inter ha giocato un anno, ha vinto lo Scudetto. Poi il malore all'Europeo con la Danimarca e la necessità di installare al cuore un defibrillatore. Con quello in Italia non è concesso giocare, quindi l'addio a Milano e il ritorno in Premier dove i protocolli sono altri.

Biabiany è stato un altro caso: "rimesso sotto contratto nel 2015 dopo i necessari accertamenti dovuti al superamento dei problemi al cuore ai tempi del Parma". Felice Natalino ha smesso nel 2013: gli era stata riscontrata una cardiomiopatia aritmogena.

(Fonte: CdS)