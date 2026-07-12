La squadra Campione D'Italia riparte senza i giocatori che sono e sono stati impegnati ai Mondiali. Giovedì partenza per la Germania

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 09:35)

Domani parte una nuova stagione nerazzurra. Sono attesi alla PinetinaChivu e i suoi giocatori che partiranno con test ed esami. Si lavorerà al centro sportivo fino a mercoledì e poi giovedì è prevista la partenza per la Germania, destinazione Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. La prima fase della preparazione di concluderà il 26 luglio, con un’amichevole contro il Karlsruhe.

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Nella prima fase non ci saranno i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali: Lautaro, Thuram, Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. "E’ probabile che gli ultimi tre, avendo concluso in anticipo la loro avventura iridata, facciano in tempo ad aggregarsi in tempo per il trasferimento ad Hong Kong", si legge sul Corriere dello Sport.

Il primo agosto proprio là è prevista l'amichevole col City. Poi trasferimento in Australia, a Perth si terrà il derby amichevole della stagione, il 5 agosto e poi l'8 la partita contro la Juventus. Finito il tour mondiale nerazzurro Chivu e i suoi torneranno in Italia: il 22 agosto il debutto in campionato contro il Monza.

(Fonte: CdS)