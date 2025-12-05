“Il tecnico romeno sta mettendo in pratica un calcio divertente e brillante. Tanto che buona parte dei tifosi interisti ha già cancellato il ricordo del predecessore Inzaghi e si è votato al Chivunismo. Motivo per cui dovesse vincere domani contro i lariani - l’ex Parma avrebbe in qualche modo spazzato via quell’ombra catalana, che da ormai 5 mesi lo perseguita. Tra l’altro finora l’Inter ha ottenuto risultati deludenti nelle sfide di cartello e proprio questa rappresenta l’unica colpa imputata all’allenatore. Una motivazione in più per Chivu per ottenere lo scalpo comasco e dimostrare di essere l’allenatore giusto per riportare la Beneamata alla conquista di trofei”.