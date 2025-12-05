Quando la seconda scelta sfida la prima. Il Giornale si concentra sulla sfida Inter-Como in programma sabato alle 18 a San Siro e in particolare sulla sfida tra i due allenatori Cristian Chivu e Cesc Fabregas.
Inter, Chivu vuole cancellare l’ombra di Fabregas: perseguitato da 5 mesi, l’unica colpa…
Per il quotidiano, Chivu “punta a esorcizzare i fantasmi gravitanti sulla sua panchine da tempo. In particolare lo spettro di Cesc Fabregas che aleggia minaccioso nei dintorni di Appiano Gentile. Non è un mistero, infatti, che l’attuali timoniere dell’Inter non fosse in estate la prima scelta".
Il Giornale ricorda che i nerazzurri erano addirittura volati a Londra mercoledì 4 giugno per cercare di strappare Fabregas al Como, prima di ripiegare su Chivu.
“Il tecnico romeno sta mettendo in pratica un calcio divertente e brillante. Tanto che buona parte dei tifosi interisti ha già cancellato il ricordo del predecessore Inzaghi e si è votato al Chivunismo. Motivo per cui dovesse vincere domani contro i lariani - l’ex Parma avrebbe in qualche modo spazzato via quell’ombra catalana, che da ormai 5 mesi lo perseguita. Tra l’altro finora l’Inter ha ottenuto risultati deludenti nelle sfide di cartello e proprio questa rappresenta l’unica colpa imputata all’allenatore. Una motivazione in più per Chivu per ottenere lo scalpo comasco e dimostrare di essere l’allenatore giusto per riportare la Beneamata alla conquista di trofei”.
