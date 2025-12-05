Chivu deve ancora fare i conti con le assenze di Dumfries e Darmian: contro Como e Liverpool in tre per una maglia

Fabio Alampi Redattore 5 dicembre - 12:00

In casa Inter il dubbio di formazione più grande rimane il ruolo di esterno destro: senza Dumfries e senza Darmian, Chivu dovrà scegliere chi schierare contro Como e Liverpool. Ancora una volta si giocano il posto in tre: i mancini Carlos Augusto e Diouf e il destro Luis Henrique.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Non si può certo parlare di abbondanza, essendo fuori causa due interpreti naturali del ruolo come Dumfries e Darmian, ma Cristian Chivu può almeno riservarsi di riflettere sulla scelta in vista della sfida con il Como di domani pomeriggio. Sotto la lente d'ingrandimento c'è la corsia destra, dove in lizza per una maglia ci sono una pedina di ruolo come Luis Henrique e due possibili pedine da adattare come Diouf e Carlos Augusto. L'ex Lens e l'ex Monza hanno disputato 90' in Coppa Italia contro il Venezia mentre l'ex Marsiglia è stato sostituito al quarto d'ora della ripresa, risparmiandosi la mezz'ora finale.

Si tratta di dati di fatto che Chivu terrà senz'altro in considerazione, così come sul piatto della bilancia sarà messo l'ottimo momento vissuto da Diouf come spiegato nell'articolo a parte. Di certo questa situazione in casa nerazzurra durerà ancora per un po', visto che si punta a recuperare per la Supercoppa in Arabia sia Dumfries sia Darmian e di conseguenza bisognerà sopperire alla loro assenza non solo con il Como, ma anche contro Liverpool e Genoa prima della parentesi saudita e di eventuali recuperi degli infortunati".