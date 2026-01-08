Una vittoria importante per l'Inter a Parma: i nerazzurri, a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Napoli a San Siro, volano a +4 sugli azzurri, in attesa della risposta del Milan di questa sera contro il Genoa. Queste le considerazioni di Repubblica:
"Battendo per 2-0 il Parma nella nebbia gelida del Tardini, dopo avere costruito moltissimo e sprecato quasi altrettanto, la squadra di Chivu si è messa nella condizione di affrontare domenica il Napoli a San Siro con quattro punti di vantaggio: un set point. Una vittoria dei nerazzurri – sarebbe la settima consecutiva in serie A – relegherebbe i campioni d’Italia a meno sette nella corsa scudetto".
"Non una misura incolmabile, ma una bella grana per chi deve inseguire e una gioia per chi scappa. Vista con gli occhi di Lautaro e compagni, la situazione sarebbe ancora più esaltante se questa sera il Milan non dovesse riuscire a battere il Genoa al Meazza".
