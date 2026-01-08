Clamoroso retroscena svelato recentemente dalla Gazzetta dello Sport sul botta e risposta sull'asse Inter-Napoli tra Antonio Conte e Cristian Chivu delle scorse settimane. Proprio domenica 11 gennaio ci sarà il big match tra le due squadre a San Siro: l'Inter arriva in solitaria in vetta alla classifica, col Napoli a -4 dopo il pari col Verona.
Verso Inter-Napoli, retroscena Chivu-Conte: “Antonio l’anno scorso urlò ‘pezzo di merda’ a…”
Ecco dove nasce tutto tra i due allenatori per la rosea. "Il pomo della discordia di questo astio sportivo ha data e luogo: 18 maggio 2025, Parma-Napoli, stadio Tardini, penultima giornata del campionato scorso. I gialloblù giocano per la salvezza, gli azzurri per lo scudetto. L'Inter è di scena a San Siro con la Lazio. Ne nasce una partita in cui succede di tutto: tre pali, un rigore dato e poi tolto, nervosismo, Suzuku e Meret protagonisti di grandi parate, litigi continui in campo e in panchina e due rossi, uno a Chivu e l’altro a Conte. Il tutto dopo l’esultanza del Napoli per il pareggio della Lazio. Antonio prese di mira qualcuno in panchina.
Forse Antonio Gagliardi, ex vice dell’attuale tecnico dell’Inter, match analyst della Nazionale per dieci anni anche sotto la guida di Conte, ma non si sa se ce l’avesse davvero con lui. “Non vedi l’ora, pezzo di mer…, ti vengo a prendere”. Queste le parole di Antonio", si legge.
