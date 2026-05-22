"L’Inter oggi svolgerà la rifinitura ad Appiano Gentile in vista dell’ultima di campionato in programma domani a Bologna. La partita è insignificante per entrambe le squadre, in termini di classifica, ma servirà a Chivu per testare seconde linee e giovani. Oltre a Calhanoglu, sono già andati in vacanza Dumfries, Akanji e Thuram, tutti a riposo in vista del Mondiale. Lautaro invece dovrebbe giocare, sia per migliorare lo score nella classifica cannonieri sia per ritrovare la migliore condizione atletica dopo il doppio infortunio che gli ha sottratto un grande spicchio di stagione. Tra i baby, spera di avere spazio dall’inizio il terzino Cocchi che aveva giocato titolare in Coppa Italia contro il Torino. L’attaccante Mosconi cerca invece continuità dopo i due spezzoni giocati contro Lazio e Parma", spiega La Gazzetta dello Sport.