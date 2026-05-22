Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Inter, in 4 sono già in vacanza. Lautaro giocherà, due giovani cercano spazio col Bologna
Dopo la doppia uscita di ieri dell'Inter campione tra Piazza Gae Aulenti e l'Arena di Milano, oggi Chivu inizierà a preparare l'ultima gara della stagione, in casa del Bologna.
"L’Inter oggi svolgerà la rifinitura ad Appiano Gentile in vista dell’ultima di campionato in programma domani a Bologna. La partita è insignificante per entrambe le squadre, in termini di classifica, ma servirà a Chivu per testare seconde linee e giovani. Oltre a Calhanoglu, sono già andati in vacanza Dumfries, Akanji e Thuram, tutti a riposo in vista del Mondiale. Lautaro invece dovrebbe giocare, sia per migliorare lo score nella classifica cannonieri sia per ritrovare la migliore condizione atletica dopo il doppio infortunio che gli ha sottratto un grande spicchio di stagione. Tra i baby, spera di avere spazio dall’inizio il terzino Cocchi che aveva giocato titolare in Coppa Italia contro il Torino. L’attaccante Mosconi cerca invece continuità dopo i due spezzoni giocati contro Lazio e Parma", spiega La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA