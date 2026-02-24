Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per l'appuntamento con la storia restano ancora disponibili circa 10.000 posti. Perché la vendita dei biglietti da parte dell'Inter per la sfida decisiva di questa sera contro il Bodo Glimt dice che sono stati venduti circa 65.000 tagliandi, di cui 3000 agli ospiti. Un fattore che spingerà la squadra di Chivu alla ricerca di una rimonta sì complessa a seguito del 3-1 incassato sul sintetico norvegese, ma non impossibile. Ed è anche grazie al proprio pubblico che l'Inter intende costruire l'operazione "remuntada" sul gruppo guidato da Knutsen.

Esattamente come accaduto nella stagione scorsa, quando sia contro il Bayern ai quarti che soprattutto con il Barcellona in semifinale, il pubblico nerazzurro fece ampiamente la sua parte. [...] L'ambiente San Siro, di sicuro, sarà rovente nonostante non si raggiungerà la voce "sold-out" che nelle ultime stagioni è stata registrata in decine e decine di occasioni".