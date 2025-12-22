FC Inter 1908
Inter, a Bergamo Chivu tentato da una novità. Con l’Atalanta fiducia a un giocatore in crescita

Il tecnico dell'Inter, dopo l'uscita dalla Supercoppa, ragiona sulla prossima sfida e sui possibili cambi da effettuare nella formazione
Il tecnico dell'Inter Chivu, dopo l'uscita dalla Supercoppa, ragiona sulla prossima sfida e sui possibili cambi da effettuare nella formazione.

"Chivu è tentato da una novità già a Bergamo, la promozione di un allievo che finora non ha potuto dimostrare le sue qualità ma sembra in crescita: Andy Diouf, sempre a destra, appare più intraprendente e rapido del collega", rivela La Gazzetta dello Sport.

