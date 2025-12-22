Il sorpasso della 15a giornata dell'Inter su Napoli e Milan è stato confermato: nonostante il turno da recuperare causa Supercoppa, i nerazzurri, col KO della Roma a Torino, sono rimasti in vetta da soli. Così in merito al Corriere dello Sport: "Uno sguardo ai precedenti porta a galla un trend che sembra incoraggiante: dal 2000 in poi, infatti (dati raccolti escludendo soltanto i due anni caratterizzati dalle sentenze di Calciopoli), per quindici volte la squadra che si è trovata al primo posto al 25 dicembre ha poi vinto anche il campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Cds – Inter in vetta da sola a Natale: in ottica scudetto c’è una statistica incoraggiante
news
Cds – Inter in vetta da sola a Natale: in ottica scudetto c’è una statistica incoraggiante
La squadra di Chivu si gode dunque il primato conquistato più di una settimana fa, approfittando con la vittoria in casa del Genoa dei passi falsi degli azzurri e dei rossoneri
Le eccezioni ovviamente non mancano. Tre, in particolare, negli anni del post Covid. L’anno scorso, ad esempio, di questi tempi l’Atalanta era prima in classifica a quota 40, due lunghezze davanti al Napoli che si è poi laureato campione in estate.
Le altre due hanno visto protagoniste le due milanesi: il Milan, a fine 2020, era davanti all’Inter di Conte di un punto, ma fu superato alla distanza dai nerazzurri che si aggiudicarono il tricolore. La vendetta l’anno successivo, il primo targato Inzaghi: Inter in vetta a Natale davanti ai cugini di ben quattro punti, ma a festeggiare a maggio fu l’altra sponda del Naviglio all’urlo di “Pioli is on fire”".
© RIPRODUZIONE RISERVATA