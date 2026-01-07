FC Inter 1908
CdS – Inter, a Parma novità in mezzo? In vantaggio per una maglia…

Le probabili scelte dell'allenatore rumeno per stasera dal focus del Corriere dello Sport
Daniele Vitiello
Per Parma-Inter di stasera Cristian Chivu potrebbe avere in serbo alcune novità di formazione. Le riporta il Corriere dello Sport nel focus proposto questa mattina:

"Nel pomeriggio di ieri, prima della partenza per Parma, l’Inter è scesa in campo per la classica rifinitura della vigilia agli ordini di Cristian Chivu. Nelle prove tattiche l’allenatore nerazzurro ha insistito sull’undici schierato contro Atalanta e Bologna, ma rimane la sensazione che stasera al Tardini possa optare per qualche novità di formazione, considerando anche l’impegno con il Napoli a San Siro in programma domenica sera. Il primo a scalpitare è Pio Esposito, più di Bonny che torna a disposizione contro la sua ex squadra. Il classe 2005 potrebbe far rifiatare Thuram. A centrocampo uno tra Mkhitaryan e Sucic dovrebbe avere una chance, così come Acerbi in difesa e Carlos Augusto a sinistra. Out ancora Darmian e Diouf, oltre a Frattesi".

