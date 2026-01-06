FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Chivu prepara un’Inter diversa per Parma. No Martinez, in tre si candidano a una maglia

news

Chivu prepara un’Inter diversa per Parma. No Martinez, in tre si candidano a una maglia

Chivu prepara un’Inter diversa per Parma. No Martinez, in tre si candidano a una maglia - immagine 1
Il tecnico, anche in vista dello scontro diretto col Napoli di domenica, per la sfida di domani sera contro il Parma farà turnover
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Chivu, anche in vista dello scontro diretto col Napoli di domenica, per la sfida di domani sera contro il Parma farà turnover:

Chivu prepara un’Inter diversa per Parma. No Martinez, in tre si candidano a una maglia- immagine 2
Getty Images

"Cristian Chivu sta studiando un’Inter diversa per la trasferta di domani a Parma, che per lui rappresenta un ritorno dopo la fortunata e breve esperienza da allenatore nella scorsa stagione. Con la grande sfida contro il Napoli all’orizzonte, vedremo qualche cambio di formazione: Pio Esposito, Mkhitaryan e Carlos Augusto sono ad esempio destinati alla promozione nella squadra titolare. Non ci sarà turnover invece in porta: giocherà ancora Sommer. Il vice, Josep Martinez, potrebbe avere una chance contro Lecce o Pisa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Lautaro, via un record dopo l’altro: leader totale, mai a questi livelli. Ecco...
Condò: “Inter-Napoli-Milan, tre in fuga con una differenza. I nerazzurri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA