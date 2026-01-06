Il tecnico dell'Inter Chivu, anche in vista dello scontro diretto col Napoli di domenica, per la sfida di domani sera contro il Parma farà turnover:
"Cristian Chivu sta studiando un’Inter diversa per la trasferta di domani a Parma, che per lui rappresenta un ritorno dopo la fortunata e breve esperienza da allenatore nella scorsa stagione. Con la grande sfida contro il Napoli all’orizzonte, vedremo qualche cambio di formazione: Pio Esposito, Mkhitaryan e Carlos Augusto sono ad esempio destinati alla promozione nella squadra titolare. Non ci sarà turnover invece in porta: giocherà ancora Sommer. Il vice, Josep Martinez, potrebbe avere una chance contro Lecce o Pisa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
