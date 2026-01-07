Probabile turnover per l'Inter per la trasferta di questa sera a Parma. Tra i cambi che si prospettano nella formazione di Chivu uno riguarderà l'attacco"Nuova Inter chiama Pio. A Parma, dove è diventato allenatore dei grandi, Cristian Chivu chiede i gol del primato al piccolo della casa. Lo esige il calendario serrato: sono passati solo tre giorni dalla partita vinta contro il Bologna e ne mancano appena quattro alla sfida scudetto contro il Napoli. Ma lo esige anche la voglia sfrenata di Esposito, che dal 2026 pretende una crescita costante e progressiva. Nei pochi minuti giocati a Bergamo, prima di Capodanno, aveva risolto i problemi innescando Lautaro al primo pallone toccato. Adesso si guadagna un’occasione da titolare che lo aiuterà a nutrire l’autostima", spiega La Gazzetta dello Sport.