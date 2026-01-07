Probabile turnover per l'Inter per la trasferta di questa sera a Parma. Tra i cambi che si prospettano nella formazione di Chivu uno riguarderà l'attacco"Nuova Inter chiama Pio. A Parma, dove è diventato allenatore dei grandi, Cristian Chivu chiede i gol del primato al piccolo della casa. Lo esige il calendario serrato: sono passati solo tre giorni dalla partita vinta contro il Bologna e ne mancano appena quattro alla sfida scudetto contro il Napoli. Ma lo esige anche la voglia sfrenata di Esposito, che dal 2026 pretende una crescita costante e progressiva. Nei pochi minuti giocati a Bergamo, prima di Capodanno, aveva risolto i problemi innescando Lautaro al primo pallone toccato. Adesso si guadagna un’occasione da titolare che lo aiuterà a nutrire l’autostima", spiega La Gazzetta dello Sport.
Inter, tocca a Esposito. Chivu promuove l'attaccante a Parma: "Voglia sfrenata di Pio"
Inter, tocca a Esposito. Chivu promuove l’attaccante a Parma: “Voglia sfrenata di Pio”
Probabile turnover per l'Inter per la trasferta di questa sera a Parma. Il giovane attaccante dovrebbe partire titolare
"Mai dimenticato E’ una buona notizia anche per Rino Gattuso, che potrebbe affacciarsi in tribuna al Tardini per studiare l’attaccante-jolly da aggregare alla Nazionale negli spareggi di marzo. Pio finora ha giocato solo tre volte dall’inizio in campionato e non segna da fine settembre, quando si sbloccò a Cagliari. Di nuovo in trasferta, approfittando anche delle condizioni imperfette dell’ex Bonny, potrà riprendere il percorso di maturazione nel territorio che Chivu ha esplorato e valorizzato nei tre mesi della scorsa stagione", aggiunge Gazzetta.
