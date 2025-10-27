FC Inter 1908
Mkhitaryan out, Chivu apre i casting: in tre si candidano, uno il favorito. E Diouf…

Mkhitaryan out, Chivu apre i casting: in tre si candidano, uno il favorito. E Diouf…

Mkhitaryan out, Chivu apre i casting: in tre si candidano, uno il favorito. E Diouf…
si teme un lungo stop e ora si aprono i casting per chi comporrà il trio di centrocampo assieme a Calhanoglu e Barella
Brutta tegola per l'Inter l'infortunio di Mkhitaryan. Per l'armeno, che oggi sosterrà gli esami, si teme un lungo stop e ora si aprono i casting per chi comporrà il trio di centrocampo assieme a Calhanoglu e Barella.

Mkhitaryan out, Chivu apre i casting: in tre si candidano, uno il favorito. E Diouf…- immagine 2
"Così, già dalla partita di mercoledì contro la Fiorentina, due-tre giocatori si scaldano per riempire il vuoto. Se vale il precedente del Maradona, il favorito alla promozione è Piotr Zielinski che aveva giocato anche a Bruxelles e che sembra aver conquistato la fiducia dell’allenatore. Ma non vanno trascurate le altre possibilità, più Petar Sucic di Davide Frattesi, che pure avranno qualche chance nel prossimo ciclo di impegni, visto che Chivu continuerà a sfruttare in profondità la rosa", spiega La Gazzetta dello Sport.

Mkhitaryan out, Chivu apre i casting: in tre si candidano, uno il favorito. E Diouf…- immagine 3
"Chissà che nel prossimo mese non trovi finalmente spazio anche Andy Diouf, comprato in estate per 20 milioni più bonus e utilizzato finora per soli 26 minuti dentro a due partite già vinte (Torino e Cremonese). Chivu ha ammesso pochi giorni fa di non vederlo ancora pronto. E i fatti, per quanto abbiamo osservato, gli danno ampiamente ragione. Ma Diouf è arrivato all’Inter dopo aver giocato una stagione intera nel Lens, in Ligue 1. A dispetto della giovane età (2003) non è un novizio. Per meritarsi un posto nell’Inter deve sfruttare questo momento senza far sentire la nostalgia di Mkhitaryan. Altrimenti, essendo il settimo centrocampista in ordine gerarchico, rischia di nascondersi a tempo indeterminato negli ultimi sedili della panchina: quando fa freddo, in inverno, è davvero poco divertente", sottolinea Gazzetta.

