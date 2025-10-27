"Chissà che nel prossimo mese non trovi finalmente spazio anche Andy Diouf, comprato in estate per 20 milioni più bonus e utilizzato finora per soli 26 minuti dentro a due partite già vinte (Torino e Cremonese). Chivu ha ammesso pochi giorni fa di non vederlo ancora pronto. E i fatti, per quanto abbiamo osservato, gli danno ampiamente ragione. Ma Diouf è arrivato all’Inter dopo aver giocato una stagione intera nel Lens, in Ligue 1. A dispetto della giovane età (2003) non è un novizio. Per meritarsi un posto nell’Inter deve sfruttare questo momento senza far sentire la nostalgia di Mkhitaryan. Altrimenti, essendo il settimo centrocampista in ordine gerarchico, rischia di nascondersi a tempo indeterminato negli ultimi sedili della panchina: quando fa freddo, in inverno, è davvero poco divertente", sottolinea Gazzetta.