Inter, Acerbi out un mese: cauto ottimismo per Calhanoglu, i tempi di recupero

Conferme sulle tempistiche di recupero dei due calciatori nerazzurri dopo gli infortuni contro il Liverpool
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La sconfitta contro il Liverpool in Champions League a San Siro ha lasciato strascichi nell’infermeria nerazzurra.

Chivu ha perso in un solo colpo Acerbi e Calhanoglu, una doppia brutta notizia in vista della trasferta di Genova di domenica e della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Inter Acerbi infortunio
Getty Images

“Per il centrale dell’Inter almeno un mese di stop e niente Supercoppa in Arabia” conferma Libero.

Il quotidiano rivela le sensazioni sul centrocampista turco:

“Sembra meno grave la situazione di Calhanoglu, […] Per il turco c’è un cauto ottimismo tanto che, esclusa una lesione agli adduttori dopo i primi controlli, non è stato sottoposto a ulteriori esami e verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico”.

Inter, Acerbi out un mese: cauto ottimismo per Calhanoglu, i tempi di recupero- immagine 3

Calhanoglu salterà la trasferta di Marassi e volerà in Arabia con il resto dei compagni, con l’obiettivo di non forzare contro il Bologna e tornare in campo in caso di eventuale finale.

