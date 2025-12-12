Calhanoglu salterà la trasferta di Marassi e volerà in Arabia con il resto dei compagni, con l’obiettivo di non forzare contro il Bologna e tornare in campo in caso di eventuale finale.
La sconfitta contro il Liverpool in Champions League a San Siro ha lasciato strascichi nell’infermeria nerazzurra.
Chivu ha perso in un solo colpo Acerbi e Calhanoglu, una doppia brutta notizia in vista della trasferta di Genova di domenica e della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.
“Per il centrale dell’Inter almeno un mese di stop e niente Supercoppa in Arabia” conferma Libero.
Il quotidiano rivela le sensazioni sul centrocampista turco:
“Sembra meno grave la situazione di Calhanoglu, […] Per il turco c’è un cauto ottimismo tanto che, esclusa una lesione agli adduttori dopo i primi controlli, non è stato sottoposto a ulteriori esami e verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico”.
Calhanoglu salterà la trasferta di Marassi e volerà in Arabia con il resto dei compagni, con l’obiettivo di non forzare contro il Bologna e tornare in campo in caso di eventuale finale.
