L'Inter poteva tenere a distanza Milan e Napoli dare loro un messaggio forte e chiaro in ottica scudetto. E invece...

Marco Macca Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 15:46)

L'Inter poteva tenere a distanza Milan e Napoli dare loro un messaggio forte e chiaro in ottica scudetto. E, invece, il pareggio contro la Fiorentina, secondo Repubblica, fa agitare, in casa nerazzurra, tanti fantasmi del passato:

"Così, in una giornata che poteva chiudere il campionato, l’Inter ha invece deciso di riaprirlo, dimostrando una volta di più il proprio momento no. E tornano ad agitarsi i fantasmi delle rimonte subite: quella della stagione 2021/22, quando a vincere fu il Milan, e quella della 2024/25, che premiò all’ultimo il Napoli. Ora le inseguitrici sono lì entrambe. Chivu dovrà dimostrare di saper reggere l’urto, anche perché non ha un percorso in Champions a distrarre le menti e a sottrarre energie".

"La Coppa Italia è un di più, ma è sul campionato che i nerazzurri hanno deciso di investire l’intera stagione. Sei punti di vantaggio a 8 giornate non sono pochi, ma neanche tanti per una squadra che fatica a trovare una meta. E non è detto che un calendario senza più big match possa essere d’aiuto, perché duemila anni dopo la massima di Seneca resta valida: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare".

(Fonte: Repubblica)