"La rete di Ndour, a nemmeno un quarto d’ora dal novantesimo, ha pareggiato quella di Pio Esposito in avvio e ha fatto tante altre cose: ha allontanato almeno un poco la Viola dal baratro, ora distante due punti; ha riempito d’angoscia le due settimane di sosta per gli interisti, che assistono all’involuzione di una squadra in crisi di forma e, di conseguenza, di risultati; ha restituito speranza a Milan e Napoli, che, in attesa di sfidarsi a Pasquetta al Maradona, si trovano ora a sei e sette punti di distacco dai nerazzurri, chiamati al match interno contro la Roma nel giorno di Pasqua".