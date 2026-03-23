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Repubblica – Inter, l’assurdo piano non ha funzionato. Ora due settimane d’angoscia

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Il pareggio contro la Fiorentina rende l'ambiente Inter inevitabilmente più pesante: ecco cosa scrive oggi Repubblica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il pareggio contro la Fiorentina rende l'ambiente Inter inevitabilmente più pesante, visto che, complice la sosta, i nerazzurri dovranno attendere due settimane per provare a reagire in ottica scudetto. Scrive Repubblica:

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"Trentanove secondi per segnare un gol e novanta minuti più recupero per difenderlo. L’assurdo piano gara dell’Inter contro la Fiorentina non poteva funzionare, e infatti non ha funzionato".

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"La rete di Ndour, a nemmeno un quarto d’ora dal novantesimo, ha pareggiato quella di Pio Esposito in avvio e ha fatto tante altre cose: ha allontanato almeno un poco la Viola dal baratro, ora distante due punti; ha riempito d’angoscia le due settimane di sosta per gli interisti, che assistono all’involuzione di una squadra in crisi di forma e, di conseguenza, di risultati; ha restituito speranza a Milan e Napoli, che, in attesa di sfidarsi a Pasquetta al Maradona, si trovano ora a sei e sette punti di distacco dai nerazzurri, chiamati al match interno contro la Roma nel giorno di Pasqua".

(Fonte: Repubblica)

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