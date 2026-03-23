"Pio ha fatto il toro. O almeno ci ha provato. Ma alla fine il copione del Franchi è stato quasi un copia e incolla di quello visto a San Siro contro l’Atalanta sabato scorso (però senza polemiche). L’Inter è passata in vantaggio e poi si è fatta riprendere senza più replicare. Sabato il Diavolo aveva rifatto capolino, ha preso due gol dal Torino, ma ne ha fatti tre per tornare a sussurrare sul collo del biscione: «Meno cinque...». Esposito è l’unico che ha provato a rispedire Max a -8, ha incornato la rete dell’1-0 dopo 39 secondi e ha fatto calare il gelo a Firenze. È andato a segno per la seconda partita di fila – non era mai accaduto prima in campionato, l’ultimo precedente risaliva al maggio 2025 con lo Spezia contro Cremonese e Cosenza in Serie B – ed è diventato solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti dopo Ventola, Oba Oba Martins e Balotelli. Ode alla gioventù, ma anche all’unica luce che in questo marzo più nero che nerazzurro ha impedito il tracollo (ma non la crisi iniziata dall’andata della semifinale di Coppa Italia col Como)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.