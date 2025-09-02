L'Inter riprenderà ad allenarsi domani. Chivu lavorerà con i giocatori non partiti per le gare della nazionale e per tre giorni avrà a disposizione una rosa maxi. Con la sua squadra si allenerà anche l'U23 di Vecchi.

"Domani, giovedì e venerdì un gruppo insolitamente allargato ad Appiano Gentile, un mix tra i pochissimi interisti non convocati dalle rispettive nazionali e i ragazzi di Vecchi dell’Under 23 nerazzurra che hanno iniziato il nuovo campionato di Serie C, girone A, con due pareggi contro Pro Patria e Novara. Si alleneranno assieme agli ordini di Cristian Chivu dopo i due giorni concessi dal tecnico dall’Inter successivi allo stop inatteso a San Siro di domenica scorsa contro l’Udinese. Il progetto seconda squadra interessa moltissimo a dirigenza e proprietà, al punto che al debutto casalingo della squadra di Vecchi c’era tutto lo stato maggiore nerazzurro, a partire anche da Katherine Ralph, rappresentante del fondo Oaktree nel consiglio di amministrazione", spiega La Gazzetta dello Sport.