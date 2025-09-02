Dopo due giornate di campionato ecco la sosta per le nazionali. Rimarranno in pochi ad Appiano Gentile, per Chivu sarà una settimana difficile dopo la sconfitta con l'Udinese, Inoltre dovrà gestire i rientri scaglionati in vista della sfida contro la Juve.
Inter, via in 13 per le nazionali. Al rientro la Juve, Lautaro torna a due giorni dal big match
"Gli impegni delle nazionali portano via all’Inter 13 giocatori, a partire da Lautaro impegnato in due match dell’Argentina per le qualificazioni mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Il secondo match, in programma all’una nella notte italiana tra martedì e mercoledì, farà sì che Lautaro ritorni in Italia solo giovedì 11, ad appena 48 ore dalla sfida contro la Juve in programma allo Stadium sabato 13 alle 18. Tra i giocatori che hanno fatto le valigie anche Manuel Akanji: ultimate le visite mediche e completate le pratiche burocratiche per il tesseramento, partirà per il ritiro della Svizzera, impegnata nel doppio turno casalingo di qualificazioni mondiali contro Kosovo e Slovenia", riporta La Gazzetta dello Sport.
"Gli altri 11 nerazzurri in partenza sono i cinque azzurri Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia-Estonia, Israele-Italia); il croato Petar Sucic (Far Oer-Croazia e Croazia-Montenegro); il francese Marcus Thuram (Ucraina-Francia e Francia-Islanda); gli olandesi Dumfries e De Vrij (Olanda-Polonia e Lituania-Olanda); il polacco Zielinski (Olanda-Polonia e Polonia-Finlandia); il turco Calhanoglu (Georgia-Turchia e Turchia-Spagna)", aggiunge il quotidiano.
