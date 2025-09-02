"Gli impegni delle nazionali portano via all’Inter 13 giocatori, a partire da Lautaro impegnato in due match dell’Argentina per le qualificazioni mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Il secondo match, in programma all’una nella notte italiana tra martedì e mercoledì, farà sì che Lautaro ritorni in Italia solo giovedì 11, ad appena 48 ore dalla sfida contro la Juve in programma allo Stadium sabato 13 alle 18. Tra i giocatori che hanno fatto le valigie anche Manuel Akanji: ultimate le visite mediche e completate le pratiche burocratiche per il tesseramento, partirà per il ritiro della Svizzera, impegnata nel doppio turno casalingo di qualificazioni mondiali contro Kosovo e Slovenia", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Gli altri 11 nerazzurri in partenza sono i cinque azzurri Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia-Estonia, Israele-Italia); il croato Petar Sucic (Far Oer-Croazia e Croazia-Montenegro); il francese Marcus Thuram (Ucraina-Francia e Francia-Islanda); gli olandesi Dumfries e De Vrij (Olanda-Polonia e Lituania-Olanda); il polacco Zielinski (Olanda-Polonia e Polonia-Finlandia); il turco Calhanoglu (Georgia-Turchia e Turchia-Spagna)", aggiunge il quotidiano.