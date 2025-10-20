Da Inzaghi a Chivu l'Inter è cambiata e ormai è sotto gli occhi di tutti come siano diversi i principi di gioco

"Questione di classifica, raddrizzata senza neanche dare il tempo agli altri di accorgersene, e di “postura” dentro al campo: l’Inter di Chivu si è decisamente... alzata, con la schiena e le spalle. Ora è in alto nel punteggio, ma anche nel baricentro medio, nel ritmo, nell’atteggiamento aggressivo, e così via in questa ricerca felice di un calcio “verticale”: ecco l’aggettivo simbolo della nuova era. L’innesco della rivoluzione romena sta nella linea difensiva, salita di quasi otto metri, ma è una attitudine generalizzata. Era il possesso insistito, a volte troppo, a definire il ritmo inzaghiano, mentre sotto Chivu il pressing alto consente di creare in automatico occasioni per attaccare: nel dettaglio, in un anno i recuperi palla offensivi sono passati da 6,2 a 7,6 a partita, così la sfera è traghettata subito avanti", analizza La Gazzetta dello Sport.