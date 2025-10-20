"Basterebbe rileggere il gol di Bonny all’Olimpico per rendersene conto: è nato da un’intuizione, verticale, ma Barella avrebbe potuto servire Dumfries davanti a lui. O Dimarco a sinistra. O Akanji dietro. Invece, ha guardato immediatamente verso le punte: un nuovo riflesso condizionato allenato sempre di più ad Appiano. Come la possibilità di diventare fallosi durante il pressing alto: i falli sono aumentati, nessuno se ne vergogna, anzi il dato piace allo staff. In questo modo, infatti, anche i duelli vinti sono cresciuti: da 44,1 a 45,8 nella media a gara. E ogni pallone riconquistato è spesso un pallone in più per far sorridere gli attaccanti", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA