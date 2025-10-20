Intervenuto durante "Fuoriclasse", programma di DAZN, Luca Toni, ex calciatore, ha detto la sua sull'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 20 ottobre - 00:32

Intervenuto durante "Fuoriclasse", programma di DAZN, Luca Toni, ex calciatore, ha detto la sua sull'Inter di Cristian Chivu: "Thuram per me è il centravanti più forte del nostro campionato, ha fatto l'ultimo step, è diventato anche un centravanti d'area: può anche fare la seconda punta, è forte.

Per Pio e Bonny è tanta roba: crescono alle spalle di due campioni. Sono giovani e forti, in più viene la mentalità del campione: fanno un anno di scuola coi campioni e hanno tutto per diventarlo.

Chivu? Sono stati molto bravi i vecchi dell'Inter: venivi da una mazzata, l'allenatore può dare qualcosa ma deve essere il campione in spogliatoio che tira il gruppo e dà una mano. Chivu era l'uomo perfetto ma aveva bisogno dell'aiuto dei vecchietti: c'è grande merito suo, mi hanno detto che è uno che lavora sodo, molto bravo e si fa rispettare. Ma i vecchietti gli hanno dato una mano dicendo di voler tornare a vincere.