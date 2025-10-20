FC Inter 1908
ultimora

Intervenuto durante "Fuoriclasse", programma di DAZN, Luca Toni, ex calciatore, ha detto la sua sull'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto durante "Fuoriclasse", programma di DAZN, Luca Toni, ex calciatore, ha detto la sua sull'Inter di Cristian Chivu: "Thuram per me è il centravanti più forte del nostro campionato, ha fatto l'ultimo step, è diventato anche un centravanti d'area: può anche fare la seconda punta, è forte.

Per Pio e Bonny è tanta roba: crescono alle spalle di due campioni. Sono giovani e forti, in più viene la mentalità del campione: fanno un anno di scuola coi campioni e hanno tutto per diventarlo.

Chivu? Sono stati molto bravi i vecchi dell'Inter: venivi da una mazzata, l'allenatore può dare qualcosa ma deve essere il campione in spogliatoio che tira il gruppo e dà una mano. Chivu era l'uomo perfetto ma aveva bisogno dell'aiuto dei vecchietti: c'è grande merito suo, mi hanno detto che è uno che lavora sodo, molto bravo e si fa rispettare. Ma i vecchietti gli hanno dato una mano dicendo di voler tornare a vincere.

