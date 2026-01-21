"L’Inter ha fatto la fine dell’uomo con la pistola, per la terza volta di fila (era già stata sconfitta, e con maggiori rimpianti, da Atletico e Liverpool) e ora per la prima volta esce dalle prime otto della classificona Champions: a questo punto sarà molto difficile evitare i playoff. Ma non si può dire che si sia arresa docilmente all’Arsenal, visto che è rimasta sul pezzo per tre quarti di partita. Al primo gol di Gabriel Jesus ha risposto subito Sucic (la notizia positiva del mercato) e al secondo sono andati vicinissimi a farlo Thuram, che ha sprecato con un erroraccio, Luis Henrique (negativo anche ieri, ha anche la colpa grave di tenere in gioco Gabriel Jesus sul primo gol) e Lautaro. Meglio ha fatto Pio Esposito quando è entrato: il ragazzino potrebbe scalare presto le gerarchie (Thuram, oltre all’errore, è parso spesso pigro nel rientrare dal fuorigioco)", scrive La Gazzetta dello Sport.