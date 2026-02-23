"A furia di salire e scendere da un aereo, l’Inter avrebbe potuto perdere il senso di ciò che accade a terra: il gelo nelle ossa a Bodo si è mescolato con il caldo piacere di Lecce, poi domani arriva pure la gara regina in Europa da preparare di gran fretta, con appena un allenamento e mezzo nelle gambe. Tra tanta confusione, mentre gli eventi precipitano rapidi, i nerazzurri hanno finalmente avuto un momento per fermarsi e alzare i calici: ieri, prima di cena, hanno brindato a un numero, anzi a due. È la cifra, doppia, con la quale adesso comandano ferocemente la classifica italiana".