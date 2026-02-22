Inter, Mkhitaryan torna decisivo: “Il ‘vecchio’ ha mostrato a Sucic come…”

"All’inizio della ripresa, l’Inter ha spezzato lo 0-0, ma è stata un’illusione durata il tempo di un giro di Var. Da Lissone hanno cancellato la rete di Dimarco per fuorigioco di Thuram, autore del cross. Chivu ha smosso le acque con due cambi che lì per lì parevano normali e che si sono rivelati determinanti. Il “vecchio” Mkhitaryan ha mostrato al giovane Sucic come un centrocampista può e deve farsi attaccante: sul corner di Dimarco e la respinta-prolunga di Ngom, l’armeno è apparso dal niente, in alto a sinistra e ha battuto Falcone".