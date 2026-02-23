FC Inter 1908
Inter, dalla distinta di Lecce è emersa questa strana curiosità: ma non c’è nessun caso

Piccola curiosità emersa al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali di Lecce-Inter di sabato alle 18
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Piccola curiosità emersa al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali di Lecce-Inter di sabato alle 18: al momento degli annunci, tra le file della squadra di Chivu figurava Alessandro Bastoni come capitano invece del più longevo in nerazzurro Stefan De Vrij.

Racconta il Corriere dello Sport: "Nella distinta ufficiale Bastoni figurava come capitano prima della rettifica a penna con il simbolo indicato sulla riga di De Vrij. Ma nessun caso: l’olandese nelle gerarchie precede proprio l’italiano, che infatti ha prelevato la fascia dopo l’uscita dal campo del collega di reparto".

