Piccola curiosità emersa al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali di Lecce-Inter di sabato alle 18: al momento degli annunci, tra le file della squadra di Chivu figurava Alessandro Bastoni come capitano invece del più longevo in nerazzurro Stefan De Vrij.
Inter, dalla distinta di Lecce è emersa questa strana curiosità: ma non c’è nessun caso
Racconta il Corriere dello Sport: "Nella distinta ufficiale Bastoni figurava come capitano prima della rettifica a penna con il simbolo indicato sulla riga di De Vrij. Ma nessun caso: l’olandese nelle gerarchie precede proprio l’italiano, che infatti ha prelevato la fascia dopo l’uscita dal campo del collega di reparto".
