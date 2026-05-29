"Si capirà più avanti se e quanti dei sette calciatori nerazzurri impegnati al mondiale (Akanji, Bonny, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro, Sucic e Thuram) riusciranno poi ad aggregarsi almeno in corso d’opera al resto dei compagni in terra tedesca, dopo aver beneficiato delle circa tre settimane di ferie previste.

Ci saranno sicuramente giovani aggregati alla prima squadra per sopperire alle assenze, che riguardano ogni reparto, ma potrebbero incidere in particolar modo sull’attacco. Considerando che Francia e Argentina si presenteranno ai nastri di partenza con l’obiettivo di arrivare in fondo alla competizione, Chivu potrebbe essere costretto a rinunciare al suo tandem titolare almeno fino al rientro dalla Germania, quando avrà appena il tempo di rifare le valigie per poi ripartire per la tournée tra Hong Kong e Perth dove i Campioni d’Italia sfideranno in amichevole Manchester City, Milan e Juventus tra l’1 e l’8 agosto".