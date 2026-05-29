La riflessione proposta da TuttoSport sul figlio di Deki che potrebbe tornare alla base ma non per forza restare poi in nerazzurro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 15:32)

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Quale sarà il futuro di Aleksandar Stankovic? Sul tema si interroga anche TuttoSport di oggi. "Al momento le certezze sono due. Aleksandar Stankovic tornerà ufficialmente ad essere un giocatore dell'Inter e il ragazzo vorrebbe tanto rimanere in nerazzurro nella stagione '26-27", è il punto di partenza del quotidiano.

Il club nerazzurro in questo momento è davanti a un bivio: "Tenere il ragazzo e inserirlo quindi in un reparto dove resteranno Calhanoglu, Barella, Zielinski, Sucic (a meno di clamorose offerte) e Mkhitaryan, e dove vengono cercati sul mercato Koné e Curtis Jones, o sacrificarlo per ottenere soldi necessari per finanziare i suddetti acquisti e altri in altri settori (Palestra su tutti)? Il dubbio esiste più che altro perché su Stankovic ci sono i forti interessi di molti club pronti a investire cifre importanti, non meno di 40 milioni.

Durante l'annata in tanti si sono avvicinati al giocatore, dall'Atletico Madrid al Borussia Dortmund passando addirittura per l'Arsenal. Nelle ultime settimane sono state due società di Premier a farsi sotto, il Brentford e il Newcastle (che potrebbe sostituire Tonali). Nessuna di queste due soluzioni esalta Stankovic, ma è evidente che 40 milioni sarebbero una cifra che porrebbe come minimo degli interrogativi nelle stanze di Viale della Liberazione".

Quali? TuttoSport fa degli esempi: "E se Stankovic non dovesse mantenere le promesse? A quel punto al termine dell'annata '26-27 sarebbe impossibile ricavare i 40 milioni che oggi invece l'Inter potrebbe ottenere dalla sua cessione. Certo, Stankovic jr rimarrebbe un giovane di prospettiva, nel giro della nazionale serba e non sarebbe comunque complicato rivenderlo facendo comunque una buona plusvalenza.

Però, considerando gli obiettivi di oggi, quanto potrebbero fare comodo i 40 milioni della cessione di Stankovic? E avrebbe senso tenere un ragazzo in rampa di lancio a fare l'anticamera ai big per diversi mesi? Forse a quel punto potrebbe tornare di moda un prestito. Interrogativi che presto troveranno una risposta".