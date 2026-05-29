Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
CdS – Inter, quale futuro per Topalovic? I nerazzurri hanno un piano chiaro
Luka Topalovic è uno dei talenti più splendenti del panorama nerazzurro. Si è messo in evidenza con l'assist fornito a Diouf in Bologna-Inter dell'ultimo turno di campionato e su di lui ha così acceso ulteriormente i riflettori. Cosa succederà in futuro? Lo spiega il Corriere dello Sport:
"Topalovic come Stankovic junior. Il centrocampista sloveno ha messo in luce il suo talento nell’ultima giornata di campionato, servendo l’assist per il 3-3 di Diouf contro il Bologna. Il suo talento è fuori discussione, come la fiducia del club interista nei suoi confronti.
Ora, però, dopo la stagione nell’Under 23, per il classe 2026 sloveno si pianifica un nuovo step: l’idea di viale Liberazione, infatti, è quella di trovargli una sistemazione in Italia o, più probabilmente, all’estero, dove crescere ulteriormente, attraverso la continuità di impiego.
L’Inter, evidentemente, vuole tenerlo sotto controllo, quindi le formule contemplate sono quelle del prestito secco, oppure con diritto di riscatto e controriscatto, altrimenti, come appunto Stankovic, cessione con recompra. In ogni caso, Topalovic comincerà la preparazione con Chivu, poi verrà presa la decisione migliore per il suo futuro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA