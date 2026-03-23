L'Inter sembra stanca, lo staff ha fatto un richiamo di preparazione, ma i frutti ancora non si vedono e le squadra non è brillante

Andrea Della Sala Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 14:46)

L'Inter sembra stanca, lo staff ha fatto un richiamo di preparazione, ma i frutti ancora non si vedono e le squadra non è brillante. Molti giocatori sono sotto tono.

"Nella genuina e gelida analisi di Aleksandar Kolarov, all’esordio da primo allenatore sulla panchina dell’Inter, c’è la fotografia di una situazione preoccupante. Altro che stanchezza. Il motore sta girando al minimo, come se fosse in avaria, e deve sperare in un atterraggio di emergenza per non turbare la sicurezza del volo. Sono i numeri a rimettere in palio uno scudetto che sembrava vinto: due punti nelle ultime tre giornate per una squadra abituata a dominare quasi tutti gli avversari sono un alert acceso; quattro partite senza vittoria, compresa la Coppa Italia, sono un freno a mano tirato sulle ambizioni future", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Chivu, che ha assistito da squalificato alla partita in uno skybox dello stadio Franchi, aveva già fiutato l’aria viziata. Percepiva il pericolo, al di là dei risultati di Milan e Napoli, improvvisamente rientrati in corsa. Nelle ultime due settimane, approfittando della dolorosa assenza di partite europee, lo staff aveva concertato un richiamo nella preparazione atletica. Ma i risultati non si vedono ancora. Tanti giocatori che sono stati protagonisti della fuga invernale stanno appassendo in primavera, quando si decidono i destini dei forti: Zielinski e Dimarco, per esempio, avrebbero bisogno di un po’ di riposo. Ma soprattutto stanno latitando i leader, ai quali giusto sabato Chivu chiedeva di «prendersi le responsabilità per dare un contributo alla squadra». Nicolò Barella è stato decisivo nel bene e nel male, contabilizzando il settimo assist del suo campionato e il cinquantesimo in Serie A, e regalando a Fagioli il pallone da cui è nato il pareggio".

"Ma il caso più grave resta Marcus Thuram. Che nell’ultimo mese, invece di raccogliere da Lautaro l’eredità del trascinatore, si è assopito all’ombra di Pio Esposito. Non sono tanto i tre gol segnati nel 2026 a piazzarlo nella lista degli irreperibili, e in prospettiva dei cedibili. E’ soprattutto il livello delle prestazioni, quasi sempre al di sotto della decenza, ad alimentare le riflessioni all’interno della società. E’ vero che Thuram è uscito sull’1-0 per l’Inter. Ma è anche vero che il suo apporto contro la Fiorentina è stato molto scadente. Ci risiamo. Meriterebbe qualche giro in panchina se non fosse che Bonny, di nuovo, ha dimostrato a sua volta di essere fuori fase", aggiunge il quotidiano.