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Inter-Atalanta, da Bastoni e Gosens a Zalewski: linea aperta e asse Milano-Bergamo

Inter-Atalanta, da Bastoni e Gosens a Zalewski: linea aperta e asse Milano-Bergamo - immagine 1
I due club hanno chiuso diverse trattative negli ultimi anni: l'affare Lookman non andò buon fine, ma per tanti altri arrivò la fumata bianca
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Un’asse caldissimo. Quello tra Inter e Atalanta, tra Milano e Bergamo, continua ad essere un ottimo rapporto tra club. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il nome di Marco Palestra è solo l’ultimo in ordine cronologico di una serie lunga di calciatori trattati.

L’anno scorso Ademola Lookman “fu al centro di un tormentone di mercato, senza però riuscire a ottenere ciò per cui arrivò a una presa di posizione molto forte e cioè il trasferimento a Milano”.

Inter-Atalanta, da Bastoni e Gosens a Zalewski: linea aperta e asse Milano-Bergamo- immagine 2
Getty Images

“Marotta e Ausilio uscirono presto allo scoperto, provando a scalfire il muro eretto dai Percassi: la trattativa poi saltò, senza però arrivare a scalfire gli ottimi rapporti tra i due club” aggiunge il quotidiano.

Poche settimane dopo arrivò la conclusione dell’affare che ha portato Nicola Zalewski a Bergamo per 17 milioni.

“Senza andare troppo indietro nel tempo, in tempi più o meno recenti già Gosens, Gagliardini e soprattutto Bastoni (le tre operazioni più onerose tra Inter e Atalanta) hanno già fatto il percorso che Chivu spera possa fare anche Palestra dopo l’anno al Cagliari. Per queste tre operazioni l’Atalanta ha incassato circa 85 milioni”.

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Ora il focus è su Palestra, obiettivo di mercato dell’Inter: “Marotta e Ausilio ci proveranno presto, nonostante lo scotto dell’anno scorso, perché convinti che il ragazzo possa garantire un salto di qualità e soprattutto prospettiva al reparto”.

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