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GdS – Inter, i motivi per cui piace Solet. E c’è quella curiosità…

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La Gazzetta dello Sport di oggi spiega nel dettaglio le riflessioni dei nerazzurri dietro la scelta di affondare per il difensore dell'Udinese
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Oumar Solet è l'obiettivo in questo momento più concreto per la difesa dell'Inter. Si ragiona in casa nerazzurra su come accontentare l'Udinese per aggiudicarsi un profilo che ha convinto per diversi motivi. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

GdS – Inter, i motivi per cui piace Solet. E c’è quella curiosità…- immagine 2
Getty Images

"La scelta è caduta su Solet proprio perché per caratteristiche tecniche e tattiche può sostituire Bisseck. È di piede destro, ha un fisico poderoso, è aggressivo, è bravo nella proposta di gioco e ha la stessa età. Non un clone ma un degno erede.

Nell’Udinese ha spesso giocato come centrale sinistro ma con Chivu non avrebbe difficoltà a occupare gli altri ruoli della difesa, come faceva a Salisburgo. Curiosamente ha segnato il primo gol in Serie A proprio a San Siro contro l’Inter, a poche settimane dal battesimo italiano. Francese di nascita, viene da una famiglia per metà centrafricana e per metà ivoriana. Conta però di conquistare prima o poi spazio nella nazionale oggi guidata da Deschamps".

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