"Due uomini per una panca, un tempo prestigiosa, adesso scivolosa e pericolosa. Roberto Mancini e Antonio Conte sono i candidati per la Nazionale, sfregiata dal terzo Mondiale di fila mancato. Si entra nel mese decisivo, quello della verità. Fra tre settimane tonde, alle elezioni federali, sarà scelto il nuovo presidente tra Giovanni Malagò (favorito) e Giancarlo Abete. E la prima decisione, che è anche la più importante e attesa, dovrà essere la nomina del commissario tecnico", scrive il Corriere della Sera.

Massimiliano Allegri, andrà al Napoli. E Guardiola, al momento, è una suggestione. Il ministro Abodi lo rilancia con l’obiettivo, neppure celato considerando il fascino di Pep, di mettere in crisi i candidati alla poltrona presidenziale. Il governo, e non lo nasconde neppure, vorrebbe un commissario in via Allegri, ma questa è un’altra storia. Senza contare che Guardiola, nel momento del suo struggente addio al City, ha annunciato che si prenderà un anno sabbatico e durante questo periodo lavorerà come osservatore per le squadre del marchio City. Ci vorrebbe un colpo di mano. Tutti gli indizi per la panchina portano a Mancini e Conte, che in Nazionale ci sono stati. Conte è più di impatto, Mancini è a largo raggio, gli piace lavorare con i giovani e non ha paura a lanciarli.