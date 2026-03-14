I numeri sono vanno tutti nella stessa direzione. Inter-Atalanta si avvicina e guardando ai precedenti non dovrebbe esserci partita, in favore della squadra di Chivu. Ovviamente questo non basta per immaginare davvero che sia così, però il passato recente rimane davvero particolare. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Un nuovo successo sarebbe il decimo di fila dal 16 gennaio 2022, ovvero oltre 4 anni fa. In quell’occasione, a Bergamo, finì 0-0. Da lì in poi solo Inter, con un bilancio di reti segnate e subìte impressionante: 22 a 5. Addirittura, i bergamaschi sono a secco da 5 incroci e nelle ultime due visite a San Siro hanno rimediato un doppio 0-4. Di contro, per l’ultimo successo della Dea occorre andare indietro all’11 novembre 2018: 4-1. La grande incognita riguarda le condizioni in cui la truppa di Palladino si presenterà al Meazza dopo la scoppola rimediata dal Bayern".