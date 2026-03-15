Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra dopo il pari contro l’Atalanta.
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Inter, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa martedì ad Appiano
Il tecnico nerazzurro non ci sarà a Firenze perché sarà squalificato dopo il rosso rimediato ieri contro l'Atalanta
La decisione era maturata già prima del pari e servirà adesso alla squadra per smaltire il nervosismo per il contestato pareggio di San Siro e per recuperare brillantezza in vista della trasferta di Firenze, ultimo impegno prima della sosta.
“Cristian Chivu ha salutato i giocatori (e i dirigenti) dando appuntamento a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile” riferisce La Gazzetta dello Sport.
Il tecnico dell’Inter non sarà in panchina dopo l’espulsione comminata da Manganiello dopo l’1-1 di Krstovic.
“Cristian Chivu ha salutato i giocatori (e i dirigenti) dando appuntamento a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile” ricorda la Rosea.
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