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Inter, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa martedì ad Appiano

Inter Chivu
Il tecnico nerazzurro non ci sarà a Firenze perché sarà squalificato dopo il rosso rimediato ieri contro l'Atalanta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra dopo il pari contro l’Atalanta.

La decisione era maturata già prima del pari e servirà adesso alla squadra per smaltire il nervosismo per il contestato pareggio di San Siro e per recuperare brillantezza in vista della trasferta di Firenze, ultimo impegno prima della sosta.

Inter, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa martedì ad Appiano- immagine 2

Cristian Chivu ha salutato i giocatori (e i dirigenti) dando appuntamento a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile” riferisce La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico dell’Inter non sarà in panchina dopo l’espulsione comminata da Manganiello dopo l’1-1 di Krstovic.

Cristian Chivu ha salutato i giocatori (e i dirigenti) dando appuntamento a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile” ricorda la Rosea.

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