L'Inter di Cristian Chivu corre in generale più del passato. Il lavoro dello staff tecnico mira ad avere continuità importante nell'arco di tutta la stagione, per evitare cali che possano pregiudicare il rendimento della squadra. Si punta dunque a una maggiore qualità, da preservare nel tempo. I centrocampisti fino a questo momento sono quelli che macinano più chilometri di tutti, 'costretti' dal tipo di impiego e dalla zona di campo che occupano. Ma chi corre invece più veloce?

Dalla Gazzetta dello Sport di oggi emerge anche questo tipo di dato. Si legge infatti: "A destra, invece, abitano i più scattanti della compagnia: i migliori sprint della stagione, infatti, sono arrivati da Dumfries e Luis Henrique, entrambi nel derby lombardo di sabato. Il primo è stato capace di toccare i 28,4 km/h, il secondo si è spinto un filo meno, a 28,2".