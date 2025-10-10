Il dato riportato dal quotidiano stamattina sembra evidenziare un netto cambiamento rispetto al passato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 11:16)

Quelli più scaramantici faranno sicuramente gli scongiuri. Non Cristian Chivu, che ha detto di non esserlo. L'allenatore dell'Inter sarà soltanto contento dunque di leggere il confronto tra il numero di infortunati di quest'anno e quello dell'anno scorso nello stesso lasso di tempo. Anche questo per la Gazzetta dello Sport è frutto del lavoro del nuovo staff tecnico. Si legge infatti sul quotidiano:

"La lombalgia che ha fermato Darmian alla vigilia del debutto in Champions contro l’Ajax (stessa partita in cui Lautaro non ha giocato per problemi analoghi, andando comunque in panchina), il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra che ha costretto Thuram allo stop in questa sosta e poi... basta.

L’inizio di stagione dell’Inter con Chivu in panchina ha marcato una differenza notevole con il recente passato anche dal punto di vista degli infortuni: nel 2024-25, a questo punto della stagione, dall’infermeria erano passati sei giocatori: De Vrij, Zielinski, Barella, Lautaro, Dimarco e Arnautovic. Senza contare Buchanan, che si era fratturato la tibia in estate, durante la Coppa America con il Canada: il canadese si era operato ed era rientrato a fine ottobre".