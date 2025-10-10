Nell’amichevole di Bengasi alcuni calciatori nerazzurri puntano a convincere Chivu e scalare le gerarchie dell’allenatore dell’Inter

Alessandro De Felice Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 11:02)

Quella di Bengasi tra Inter e Atletico Madrid, gara in programma oggi alle 18, non sarà una semplice passerella per tutti. Almeno quattro giocatori nerazzuri vedono nella sfida contro i Colchoneros un’opportunità concreta per guadagnare spazio nelle sclete di Chivu: stiamo parlando di Josep Martinez, Yann Bisseck, Andy Diouf e Luis Henrique.

Come riferisce Tuttosport, in porta toccherà a Martinez, favorito dall’assenza di Sommer per sindrome influenzale. Per l’ex Genoa - che finora ha giocato solo due gare di campionato - sarà un vero e proprio esame con avversari di livello come Griezmann.

Per Bisseck, invece, l’obiettivo è rilanciarsi dopo la prestazione negativa del 31 agosto, nella sconfitta a San Siro contro l’Udinese per 2-1. La brutta prova e l’arrivo di Akanji lo hanno fatto retrocedere nelle gerarchie, ma dopo il rilancio contro lo Slavia Praga in Champions League il tedesco deve ritrovare continuità.

Discorso diverso per Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia per 25 milioni. Il brasiliano ha assaggiato la Serie A con tre apparizioni ma non è riuscito a brillare. La partita di Bengasi rappresenta per lui una prova importante per mostrare personalità e incisività.

Infine Diouf, 22 anni, preso poche settimane fa dal Lens e in campo per pochi minuti finora. Durante la sosta di settembre aveva segnato in amichevole col Padova. Oggi sarà interessante capire se Chivu lo impegherà da mezzala nel 3-5-2 o da trequartista nel 3-4-2-1.

La “Coppa della Ricostruzione” può diventare per tutti loro una vetrina fondamentale, come sottolinea Tuttosport.