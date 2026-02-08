Il tecnico nerazzurro va verso la rivoluzione dopo le ampie rotazioni in Coppa Italia contro il Torino a Monza

Alessandro De Felice Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 09:02)

Cristian Chivu si affida ai titolari. Dopo le ampie rotazioni nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, l’allenatore dell’Inter si affida ai migliori contro il Sassuolo per provare ad allungare.

“Sarà l’ultima settimana libera prima di un lungo tour de force, nel quale, oltre al derby con il Milan, sono in calendario i play-off di Champions e l’andata della semifinale di Coppa Italia” evidenzia il Corriere dello Sport.

Nelle scelte ponderate di Chivu ci sono “studio e programmazione, oltre ad una estrema fiducia per tutti o quasi i calciatori a sua disposizione”.

In avanti toccherà ancora a Thuram, schierato contro il Torino e sostituto a inizio ripresa. Il francese non segna da 7 partite e non ha preso bene il cambio.

“Il tandem Lautaro-Thuram manca dalla sfida con l’Arsenal del 20 marzo. Nelle 4 gare successive, infatti, Chivu ha alternato le coppie Toro-Esposito e Tikus-Bonny. In questo inizio di 2026, soprattutto Pio si è fatto trovare pronto, rispondendo al meglio alle “chiamate” del suo allenatore. Il duo Lautaro-Thuram, però, resta il più affidabile, quando il livello dell’impegno si alza” prosegue il quotidiano.

Ancora out Dumfries, Calhanoglu e Barella. Ci sarà Zielinski in cabina di regia, con Sucic e uno tra tra Frattesi e Mkahitaryan,

“Se tutto sarà confermato, saranno ben 9 i cambi rispetto alla Coppa Italia” conclude il Corriere dello Sport.