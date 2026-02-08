L'attaccante argentino potrebbe raggiungere Bonimba nel match col Sassuolo: basta un gol per arrivare al 3° posto

Alessandro De Felice Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 08:46)

Quella di Reggio Emilia potrebbe trasformarsi in un’altra tappa significativa per Lautaro Martinez, pronto a scalare l’Olimpo nerazzurro.

Il Toro potrebbe, infatti, già oggi, raggiungere Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica marcatori interisti di tutti i tempi: un gol, il numero 171, garantirebbe il salto sul gradino più basso del podio nella speciale graduatoria a tinte nerazzurre.

Al momento, Lautaro ha una media gol più alta di Spillo Altobelli, secondo con 209 gol alle spalle di Meazza (284). “Rispetto a Spillo, Lautaro ha già una piccola marcia in più: la sua media reti è di 0.46 a partita, leggermente superiore all'ex attaccante azzurro che si è fermato a quota 0.45” evidenzia il Corriere dello Sport.

L’obiettivo è proprio il secondo posto e considerando il rinnovo del contratto fino al 2029 e la centralità nel progetto nerazzurro non sembra essere utopia.

Lautaro non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera in Argentina, ma al momento il mirino è puntato sullo Scudetto.

Il Toro è un riferimento per tutti i compagni e sta completando il processo di maturazione:

“Agli ordini di Chivu è proseguita la maturazione del suo talento, fino a una sorta di metamorfosi che lo sta rendendo fondamentale praticamente a tutto campo. Cuce il gioco, guida la pressione, dialoga in transizione. Ha rimodulato il suo apporto e aggiunto cose al bagaglio di sempre. Tutto questo senza abbandonare il grande feeling con il gol. Dà l’esempio attraverso lo spirito con cui scende puntualmente in campo”.