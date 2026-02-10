"Diciamo un’altra verità: se la Signora potesse contare su Bonny e Pio Esposito, al posto di Openda e David, quasi certamente il divario in classifica dall’Inter sarebbe meno ampio o non sarebbe cresciuto così tanto (12 punti) tra gennaio e febbraio. Quei due a Torino, con Dusan fermo ai box, ora sarebbero titolarissimi. Ad Appiano Gentile stanno facendo la fortuna di Chivu. Inzaghi doveva arrangiarsi con Arnautovic, Taremi e Correa. Non era la stessa cosa. Alle solite certezze, l’Inter ha aggiunto un attacco atomico, in grado di garantire rotazioni".