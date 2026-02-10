Sabato sera, a San Siro, andrà in scena un'altra puntata del derby d'Italia. Inter e Juventus si affrontano in una partita spartiacque nella corsa scudetto dei nerazzurri. Che, come sottolinea il Corriere dello Sport, possono contare su un attacco in forma smagliante:
Inter, la differenza con la Juve è l’attacco atomico: Inzaghi doveva arrangiarsi, Chivu…
"Per costruire l’attaccante perfetto o disegnato con il computer, come direbbe Spalletti, servirebbero l’uno contro uno simmetrico di Yildiz (sa portare il pallone sul destro o sul sinistro allo stesso modo), la cattiveria sotto porta di Lautaro, la progressione di Marcus Thuram in campo aperto e la forza fisica di Vlahovic, che tanto sta mancando alla Juve nelle ultime partite".
"Diciamo un’altra verità: se la Signora potesse contare su Bonny e Pio Esposito, al posto di Openda e David, quasi certamente il divario in classifica dall’Inter sarebbe meno ampio o non sarebbe cresciuto così tanto (12 punti) tra gennaio e febbraio. Quei due a Torino, con Dusan fermo ai box, ora sarebbero titolarissimi. Ad Appiano Gentile stanno facendo la fortuna di Chivu. Inzaghi doveva arrangiarsi con Arnautovic, Taremi e Correa. Non era la stessa cosa. Alle solite certezze, l’Inter ha aggiunto un attacco atomico, in grado di garantire rotazioni".
