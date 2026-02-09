Dell'ottimo momento dell'Inter che macina vittorie e del record raggiunto da Lautaro ha parlato a La Gazzetta dello Sport il giornalista Stefano Agresti:
Agresti: “Lautaro scrive la storia. Inter senza distrazioni, grande merito di Chivu”
"Caro Lautaro, lei sa chi è Bonimba? Lo ha sicuramente incontrato, nei suoi sette anni e passa a Milano, e le hanno raccontato che — con questo gol al Sassuolo — lo ha raggiunto al terzo posto tra i migliori marcatori nella storia dell’Inter. Ma i numeri non dicono abbastanza di Bonimba, al secolo Roberto Boninsegna, perché è stato più di un grande attaccante: per chi ha i capelli grigi, o ormai li ha perduti, è stato una specie di leggenda, e anche un simbolo. Se vogliamo sintetizzare possiamo dire che è stato, semplicemente, il centravanti: l’icona del numero 9 come lo si intendeva un tempo, l’uomo da area di rigore che adesso tanti club cercano e non trovano. Ecco, Lautaro, fa impressione contare i suoi gol e prendere atto che — a poco più di ventotto anni — sono tanti quanti quelli che nell’Inter ha segnato Boninsegna: è la conferma che sta scolpendo ogni giorno di più il suo nome nella storia nerazzurra . Ed è bello poter verificare quanto sia solido il suo rapporto con questa società. In tanti anni non ricordiamo una levata di testa, una fuga minacciata con la pretesa di avere più soldi. Per carità, ha il suo bel contratto, come si conviene a un campione della sua levatura, però oggi non è scontato che un calciatore ben retribuito sia così serio nei rapporti con il proprio club. Si comporta come se fosse un giocatore d’altri tempi, Lautaro. Dei tempi di Bonimba".
"Il gol di Lautaro Martinez ha un valore straordinario nella storia dell’Inter, i cinque gol dei nerazzurri al Sassuolo hanno un peso simile nella storia di questo campionato. Perché? Semplice: perché conferma che questa squadra non ha distrazioni. Tutte le formazioni di vertice hanno lasciato punti contro chi occupa le posizioni inferiori della classifica: qualcuna ne ha persi pochi, qualcuna (come il Milan) troppi. Ebbene, l’Inter non ha ceduto un solo punto a una squadra che occupa le posizioni che vanno dall’undicesima in giù. E di questo va dato merito a Chivu il quale — benché inesperto — ha la capacità di tenere sempre alta la concentrazione dei nerazzurri e ha il coraggio di far girare i calciatori nelle varie competizioni, senza spremere gli stessi dodici o tredici fino all’esaurimento delle forze . Come hanno fatto e continuano a fare tanti allenatori anche importanti o perfino grandi: Inzaghi nella scorsa stagione, ad esempio, e Conte in questa. Non sappiamo se poi Chivu sarà capace di centrare gli obiettivi, di portare a casa un trofeo che conta, soprattutto lo scudetto. Certo adesso ha messo pressione sull’unica squadra che - classifica alla mano - sembra in grado di impensierirlo: il Milan. Che ora è a meno otto e, per riavvicinarsi, nel recupero della prossima settimana dovrà battere il Como. Non impossibile, ma nemmeno facile".
