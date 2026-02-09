"Caro Lautaro, lei sa chi è Bonimba? Lo ha sicuramente incontrato, nei suoi sette anni e passa a Milano, e le hanno raccontato che — con questo gol al Sassuolo — lo ha raggiunto al terzo posto tra i migliori marcatori nella storia dell’Inter. Ma i numeri non dicono abbastanza di Bonimba, al secolo Roberto Boninsegna, perché è stato più di un grande attaccante: per chi ha i capelli grigi, o ormai li ha perduti, è stato una specie di leggenda, e anche un simbolo. Se vogliamo sintetizzare possiamo dire che è stato, semplicemente, il centravanti: l’icona del numero 9 come lo si intendeva un tempo, l’uomo da area di rigore che adesso tanti club cercano e non trovano. Ecco, Lautaro, fa impressione contare i suoi gol e prendere atto che — a poco più di ventotto anni — sono tanti quanti quelli che nell’Inter ha segnato Boninsegna: è la conferma che sta scolpendo ogni giorno di più il suo nome nella storia nerazzurra . Ed è bello poter verificare quanto sia solido il suo rapporto con questa società. In tanti anni non ricordiamo una levata di testa, una fuga minacciata con la pretesa di avere più soldi. Per carità, ha il suo bel contratto, come si conviene a un campione della sua levatura, però oggi non è scontato che un calciatore ben retribuito sia così serio nei rapporti con il proprio club. Si comporta come se fosse un giocatore d’altri tempi, Lautaro. Dei tempi di Bonimba".