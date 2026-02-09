"L’attacco nerazzurro è inarrivabile (57 gol), finora, per le antagoniste tricolori, ma anche le cifre difensive lasciano il segno. L’Inter è la squadra che ha vinto più gare con annesso clean sheet nei cinque principali campionati europei in corso: 13, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra nei big-5 2025-26 (a quota 11 l’Arsenal). Tornando all’attacco invece spicca un dettaglio dove la capolista è terribilmente spietata. I ragazzi di Chivu infatti sono l’unica squadra ad aver segnato più di 10 gol sia da situazione di calcio d’angolo che di testa in questa Serie A: 13 da corner di cui 12 con questo fondamentale. Ieri a Reggio Emilia le reti di Bisseck e Akanji sono arrivate da angolo e di testa", analizza La Gazzetta dello Sport.