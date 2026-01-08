Inter, attacco da paura: +12 gol rispetto a Napoli e Milan! Una festa a cui…

L'Inter ha portato il totale di reti realizzate in questo campionato a 40, quando, per i nerazzurri, non è ancora terminato il girone d'andata

Con i due gol di Parma, l'Inter ha portato il totale di reti realizzate in questo campionato a 40, quando, per i nerazzurri, non è ancora terminato il girone d'andata.

Un'enormità, come scrive Repubblica, se si pensa che Napoli e Milan (con una partita in meno) ne hanno messi a segno 28:

"Una rete che spinge a 40 il numero totale dei centri interisti in campionato. Un’enormità, se si pensa che Milan e Napoli sono a quota 28. Una festa del gol a cui partecipano tutti, che nella prima parte della stagione è stata viziata da qualche gol preso di troppo, ma che nell’ultimo mese sembra invece non voler finire".