FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, attacco da paura: +12 gol rispetto a Napoli e Milan! Una festa a cui…

news

Inter, attacco da paura: +12 gol rispetto a Napoli e Milan! Una festa a cui…

Inter, attacco da paura: +12 gol rispetto a Napoli e Milan! Una festa a cui… - immagine 1
L'Inter ha portato il totale di reti realizzate in questo campionato a 40, quando, per i nerazzurri, non è ancora terminato il girone d'andata
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Con i due gol di Parma, l'Inter ha portato il totale di reti realizzate in questo campionato a 40, quando, per i nerazzurri, non è ancora terminato il girone d'andata.

Inter, attacco da paura: +12 gol rispetto a Napoli e Milan! Una festa a cui…- immagine 2
Getty Images

Un'enormità, come scrive Repubblica, se si pensa che Napoli e Milan (con una partita in meno) ne hanno messi a segno 28:

Inter, attacco da paura: +12 gol rispetto a Napoli e Milan! Una festa a cui…- immagine 3
Getty Images

"Una rete che spinge a 40 il numero totale dei centri interisti in campionato. Un’enormità, se si pensa che Milan e Napoli sono a quota 28. Una festa del gol a cui partecipano tutti, che nella prima parte della stagione è stata viziata da qualche gol preso di troppo, ma che nell’ultimo mese sembra invece non voler finire".

(Fonte: Repubblica)

Leggi anche
Giornale: “Inter, chance troppo ghiotta. Ora anche se tutti diranno che non è...
Juventus, sorpresa Vlahovic: recupero a tempo di record. A disposizione contro l’Inter?

© RIPRODUZIONE RISERVATA