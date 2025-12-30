L'attacco dell'Inter continua a essere una garanzia. Non solo per la ritrovata vena realizzativa di Lautaro Martinez, leader tecnico e caratteriale. Ma anche per il grande apporto dei compagni di reparto fino a questo momento. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di stamattina. Qui il focus:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, attacco di fuoco: c’è una differenza rispetto ai numeri dell’anno scorso
news
CdS – Inter, attacco di fuoco: c’è una differenza rispetto ai numeri dell’anno scorso
L'aspetto sottolineato dal quotidiano in edicola stamattina a proposito dell'attacco nerazzurro
"Dopo 16 giornate di Serie A disputate, il rendimento del reparto offensivo nerazzurro è stato identico rispetto allo scorso campionato: 18 reti. La differenza è nella distribuzione.
Nel torneo passato, infatti, il peso era tutto su Thuram e Lautaro, che avevano raccolto un bottino di 17 gol, “aiutati” dall’unico sigillo di Correa, mentre sia Arnautovic sia Taremi erano a secco. In questo campionato, invece, il Toro e Tikus sono arrivati a quota 13, trovando però sostegno in Bonny, 4 centri come Thuram, e nella prodezza di Esposito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA