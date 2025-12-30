"La premessa è “tabucchiana”. Sostiene Antonio Conte, e non Pereira, che Inter, Milan e Juve, rispetto al suo Napoli, hanno un valore patrimoniale più alto, un monte ingaggi superiore, strutture diverse e anche le seconde squadre. Da qui i dardi scagliati da Fort Zini verso le rivali: «Non possiamo fare il passo più lungo della gamba. Ogni volta che vince un’altra squadra al di fuori delle solite tre, significa che ha fatto qualcosa di straordinario. C’è una differenza sostanziale. Non si può mettere la testa sotto la sabbia e pensare di essere al livello degli altri». Sostiene Conte, quindi, e alla fine ha pure ragione. Su quasi tutto.