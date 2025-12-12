La sconfitta contro il Liverpool ha lasciato varie ombre in casa Inter. A parte quelle pesanti sulla decisione arbitrale che ha condizionato la partita c'è un tema da approfondire.
news
Tuttosport – Chivu ha ereditato un grande problema dell’Inter di Inzaghi
"C'è il grande tema dei big match, che per la squadra di Cristian Chivu sono sempre di più un tabù. E c’è il gol subito, spesso decisivo come con i Reds, nei minuti finali. Quella di staccare la spina, per l’Inter, è una costante: di lampi e blackout ha sempre vissuto, e l’avvento dell’ex difensore non ha per ora cambiato una caratteristica emersa già nell’ultima gestione di Simone Inzaghi", sottolinea Tuttosport che poi entra nel dettaglio:
"Nel 2025, l’Inter ha subito 20 gol dal minuto 75 in avanti, ossia circa il 30% del totale delle reti incassate nell’anno solare prossimo alla conclusione. È una percentuale coerente con i numeri della squadra nerazzurra in questo avvio di campionato: dei 13 gol incassati finora, quattro sono arrivati nel quarto d’ora finale. In termini assoluti, è un numero rilevante, sebbene non eclatante, comune a molte squadre (per esempio Juventus o Atalanta).
Certo, peggio hanno fatto solo Hellas, Parma, Cagliari e Udinese, mentre Milan, Napoli e Roma - cioè le competitor più accreditate per lo scudetto - hanno tutte numeri migliori nel finale. Dato che si parla di una delle migliori difese del campionato, è il dato relativo a colpire: in percentuale, gli ultimi 15 minuti incidono in misura maggiore sul totale dei gol subiti solo nei casi di Verona (38%) e, curiosamente, Roma (37%).
La tendenza al blackout nel finale, del resto, è stata un tratto distintivo dell’Inter già nella scorsa stagione, al termine della quale i nerazzurri hanno chiuso il campionato con 12 gol incassati - su 35 totali - nelle fasi finali di gara, ossia il 34% del totale", spiega il quotidiano che evidenzia anche l'impatto avuto dei gol presi. Quello di Pedro, per esempio, è costato lo scudetto ma non si può dimenticare quello di Billing in Napoli-Inter e pure quello di Orsolini in Bologna-Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA