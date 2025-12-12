L'infortunio di Acerbi potrebbe indurre l'Inter a prendere un difensore nel mercato di gennaio. A confermarlo è Tuttosport che sottolinea come Ausilio abbia a disposizione un budget importante, tra i 20 e i 24 mln di euro, non utilizzato in estate.
Inter, un colpo di mercato da 20 mln può avvicinare Chivu alla sua idea di calcio
Per questo l'Inter sta cercando anche delle occasioni e una di queste potrebbe essere già stata trovata. "Il profilo che il ds nerazzurro e il suo vice hanno messo nel mirino corrisponde all’identikit di Mario Gila, 25 anni, ingaggio da 1,1 milioni (parametri perfetti per Oaktree) assistito da Alejandro Camano, procuratore anche di Lautaro Martinez, nonché - per quello che conta - giocatore segnalato al club già da Simone Inzaghi.
La trattativa per il rinnovo di contratto dello spagnolo, in scadenza nel 2027, si è arenata a fronte di una richiesta di adeguamento sull’ingaggio attuale pari a 500mila euro netti, mentre per il cartellino può essere sufficiente presentare un’offerta da 20 milioni, quindi nella disponibilità di Ausilio che regalerebbe a Chivu un centrale veloce, per di più in grado di districarsi bene pure nella linea a quattro che è il punto di arrivo per l’Inter nella testa dell’allenatore", si legge su Tuttosport.
