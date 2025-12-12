Inter, un colpo di mercato da 20 mln può avvicinare Chivu alla sua idea di calcio

L'infortunio di Acerbi potrebbe indurre l'Inter a prendere un difensore nel mercato di gennaio. A confermarlo è Tuttosport che sottolinea come Ausilio abbia a disposizione un budget importante, tra i 20 e i 24 mln di euro, non utilizzato in estate.

Per questo l'Inter sta cercando anche delle occasioni e una di queste potrebbe essere già stata trovata. "Il profilo che il ds nerazzurro e il suo vice hanno messo nel mirino corrisponde all’identikit di Mario Gila, 25 anni, ingaggio da 1,1 milioni (parametri perfetti per Oaktree) assistito da Alejandro Camano, procuratore anche di Lautaro Martinez, nonché - per quello che conta - giocatore segnalato al club già da Simone Inzaghi.