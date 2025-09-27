"Nicolò Barella e altri dieci. Il codice Chivu prevede la concorrenza ma non esclude l’insistenza. Un solo calciatore non è mai uscito dalle tavole, dal Rose Bowl di Pasadena in poi: appunto Barella, l’insostituibile di ogni formazione scritta sui tablet, il faro dell’Inter della transizione. Mezzala a tutto campo o persino regista, all’occorrenza. Mai così leader, mai così centrale, dalla California alla Sardegna. E’ immaginabile che a Cagliari, nella sua Cagliari, il primato statistico e i titoli nobiliari non gli verranno sottratti. Pensate un po’ come la prenderebbe, se l’allenatore gli chiedesse di riposare a casa sua", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Non è Barella l’unico indispensabile, naturalmente: è difficile trascurare in questo club di eletti gente come Thuram, Lautaro, Calhanoglu o l’ultimo arrivato Akanji. Ma Barella concentra rendimento, affidabilità e resistenza in un unico calciatore. Anche se non sta girando al massimo in questo inizio di stagione - lo abbiamo notato anche nelle partite della Nazionale - resta un punto di riferimento, dagli allenamenti alle partite. Chivu è stato un giocatore di enorme personalità. Riconosce al volo i suoi simili. Ecco perché ha responsabilizzato Barella sin dal Mondiale per club e continuerà a stimolarne l’orgoglio", aggiunge Gazzetta.