L'Inter riparte da Cagliari, Chivu riparte da Barella. Nella sua terra, il centrocampista sarà ancora al centro della squadra dal 1'. Chivu, finora, ha dimostrato di non poter rinunciare al centrocampista.
Inter, Barella e altri 10: sempre in campo dal Mondiale. Chivu lo ha responsabilizzato
"Nicolò Barella e altri dieci. Il codice Chivu prevede la concorrenza ma non esclude l’insistenza. Un solo calciatore non è mai uscito dalle tavole, dal Rose Bowl di Pasadena in poi: appunto Barella, l’insostituibile di ogni formazione scritta sui tablet, il faro dell’Inter della transizione. Mezzala a tutto campo o persino regista, all’occorrenza. Mai così leader, mai così centrale, dalla California alla Sardegna. E’ immaginabile che a Cagliari, nella sua Cagliari, il primato statistico e i titoli nobiliari non gli verranno sottratti. Pensate un po’ come la prenderebbe, se l’allenatore gli chiedesse di riposare a casa sua", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Non è Barella l’unico indispensabile, naturalmente: è difficile trascurare in questo club di eletti gente come Thuram, Lautaro, Calhanoglu o l’ultimo arrivato Akanji. Ma Barella concentra rendimento, affidabilità e resistenza in un unico calciatore. Anche se non sta girando al massimo in questo inizio di stagione - lo abbiamo notato anche nelle partite della Nazionale - resta un punto di riferimento, dagli allenamenti alle partite. Chivu è stato un giocatore di enorme personalità. Riconosce al volo i suoi simili. Ecco perché ha responsabilizzato Barella sin dal Mondiale per club e continuerà a stimolarne l’orgoglio", aggiunge Gazzetta.
