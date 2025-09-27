L'Inter sarà di scena questa sera alla Domus Arena col Cagliari. Dopo la vittoria col Sassuolo servono altri tre punti ai nerazzurri per cercare di rosicchiare qualche punto alle squadre davanti in classifica.
Occasione Inter a Cagliari. Obiettivo 3 punti per accorciare, Chivu deve correggere un problema
"Certe opportunità vanno sfruttate. E l’Inter se ne trova una davanti, certamente importante. Questa sera, infatti, sarà di scena in casa del Cagliari, mentre domani si sfideranno Milan e Napoli. L’occasione, dunque, è quella di “mangiare” qualche punto ad almeno una delle due rivali. Ecco perché dalla Sardegna la squadra nerazzurra dovrà tornare con 3 punti in tasca. Quest’urgenza di vincere, Lautaro e compagni se la sono creata da soli con l’inopinata sconfitta casalinga con l’Udinese. Seguita, peraltro, da un’altra caduta contro la Juventus: non è stata altrettanto inopinata, ma l’Inter, comunque, era in vantaggio ad una decina di minuti dal fischio finale. Sta di fatto che, con il doppio capitombolo, in meno di 4 giornate, la banda di Chivu si ritrova a -6 dal Napoli e a -3 dal Milan. E la classifica, in generale, racconta di un decimo posto da migliorare nel più breve tempo possibile. La speranza, evidentemente, è che anche l’Atalanta assicuri un altro regalo, facendo punti in casa della Juventus, nell'altro big-match di giornata", scrive il Corriere dello Sport.
"Attenzione, però, perché non c’è nulla di scontato nella trasferta a Cagliari. Gli isolani, infatti, hanno cominciato il campionato meglio dei nerazzurri, avendo già raccolto 7 punti, grazie agli ultimi due successi contro Parma e Lecce. Anzi, l’unica caduta è arrivata proprio a Napoli, peraltro con gol incassato solo allo scadere, dopo una prestazione di grande attenzione e solidità. E’ il tipo di partita che nasconde più insidie per l’Inter. Che non ha difficoltà a trovare la via del gol, come certificato dalle 11 reti sin qui segnate. Mentre dietro, causa equilibrio tutt’altro che impeccabile, ne subisce qualcuna di troppo: già 7 in sole 4 uscite. E’ il difetto principale che deve correggere Chivu. Un difetto che si trascina dalla scorsa stagione e che è stato senz’altro tra le causa di un’annata senza trofei, seppure i nerazzurri siano arrivati in fondo in tutte le competizioni", spiega il Corriere.
