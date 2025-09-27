"Certe opportunità vanno sfruttate. E l’Inter se ne trova una davanti, certamente importante. Questa sera, infatti, sarà di scena in casa del Cagliari, mentre domani si sfideranno Milan e Napoli. L’occasione, dunque, è quella di “mangiare” qualche punto ad almeno una delle due rivali. Ecco perché dalla Sardegna la squadra nerazzurra dovrà tornare con 3 punti in tasca. Quest’urgenza di vincere, Lautaro e compagni se la sono creata da soli con l’inopinata sconfitta casalinga con l’Udinese. Seguita, peraltro, da un’altra caduta contro la Juventus: non è stata altrettanto inopinata, ma l’Inter, comunque, era in vantaggio ad una decina di minuti dal fischio finale. Sta di fatto che, con il doppio capitombolo, in meno di 4 giornate, la banda di Chivu si ritrova a -6 dal Napoli e a -3 dal Milan. E la classifica, in generale, racconta di un decimo posto da migliorare nel più breve tempo possibile. La speranza, evidentemente, è che anche l’Atalanta assicuri un altro regalo, facendo punti in casa della Juventus, nell'altro big-match di giornata", scrive il Corriere dello Sport.